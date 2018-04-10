В Барнауле провалился асфальт на тротуаре для пешеходов рядом с домом, расположенным по адресу Аванесова, 47а, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".
Асфальт провалился рядом с канализационным люком. Причем, частично поверхность провисла, создавая иллюзию, что это небольшое углубление. Такая "уловка" особенно "хороша" в темное время суток.
Автор видео рассказала, что проблема не решается уже третий день, несмотря на обращения к представителям власти. "Если вдруг будет какая-то чрезвычайная ситуация, вина будет на них", — подчеркнула женщина.
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