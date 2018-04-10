Цена на нефть Brent превысила $70 за баррель

Цена на нефть марки Brent впервые со 2 апреля превысила отметку $70 за баррель, сообщает RT со ссылкой на данные торгов.
Июньские фьючерсы на нефть Brent выросли на 2,05% — до $70,06 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае выросли на 2,07%, составив $64,73 за баррель.
Также второй день подряд продолжают расти по отношению к рублю доллар и евро. Так, сегодня утром по мск обе валюты подскочили в цене до апрельских максимумов 2016 года: доллар превысил 63 рубля, а евро "пробил" отметку в 78 рублей.
Комментарии
Видно скоро запретят нефть у россии закупать, других причин для роста не наблюдается
Парадокс- нефть дорожает, рубль дешевеет. Как это можно с точки зрения экономики объяснить?
Хорошо хоть с бензином ситуация легко прогнозируема, но вот в остальном...