Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заявил, что ситуация в экономике России абсолютно стабильная. Текст опубликован на сайте Кремля.
"По итогам за 2017 год я собираюсь доложить коллегам депутатам о том, что в целом ситуация в экономике абсолютно стабильная, макроэкономические показатели находятся на должном уровне, они стремятся к тем установкам, которые были обозначены президентом", — отметил Медведев.
Он также отметил, что инфляция в России находится на абсолютно низком уровне, что дает возможности для развития кредитования.
В целом Медведев уточнил, что это включают в себя итоги 2017 года, которые он представит депутатам Госдумы в среду, 11 апреля, в ходе отчета правительства о своей работе.
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