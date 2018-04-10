Создатели сериала "Игра престолов" закончили съемки самой масштабной битвы, которые длились 55 ночей, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на фан-сайт Watchers on the Wall.
Информация о съемках битвы просочилась из закрытого Instagram-аккаунта помощника режиссера Джонатана Кинлана, который опубликовал фото открытки, после чего она и была слита в открытый доступ.
Членов съемочной группы поблагодарили за то, что они выдержали 55 ночей "холода, снега, дождя, грязи, овечьего дерьма Тоома и ветров Магераморна".
Из поста Кинлана стало известно, что битва будет проходить в трех разных локациях. Фанаты предположили, что речь идет о битве за замок Винтерфелл. Фанаты также предполагают, что новая эпичная сцена заняла у создателей сериала больше времени, чем "Битва бастардов" из шестого сезона.
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