Жительницу Магнитогорска Салиму Мухамедьянову осудили за донос об избиении и изнасиловании в отделе полиции, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на юристов фонда "Общественный вердикт".
"Все доказательства, представленные защитой, были признаны судом несостоятельными. Доказательства же стороны обвинения не подвергались критике и сомнению", — прокомментировала решение суда адвокат женщины.
Она отметила, что Мухамедьянову оштрафовали на 20 тысяч рублей за ложный донос. Примечательно, что, по словам адвоката, срок давности привлечения к уголовной ответственности по "ложному доносу" истек в феврале, но это не помешало судье вынести обвинительный приговор.
По данным фонда, Мухамедьянова была задержана полицейскими вместе со своим мужем после конфликта с соседкой в январе 2016 года. В отделе полиции, по словам женщины, ее избили и изнасиловали. После супруг пострадавшей, протестуя против того, что происшествие пытаются всячески замять, отрубил себе два пальца на руке.
По словам Мухамедьяновой и ее супруга, полицейские угрожали подкинуть им наркотики. Они обратились в Следственный комитет, но следователи обвинили женщину в ложном доносе.
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