Станция Ползуново в Барнауле в связи с паводком была отрезана от города, поскольку отсутствуют дороги, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".
"Администрация предлагает пути от Борзовой Заимки, а это размытая глина. В случае ЧС не проедет ни пожарная, ни скорая. Жители до своих домов могут добраться пешком по ж/д дороге, что совсем небезопасно", — говорится в сообщении паблика.
Члены сообщества попытались успокоить местных жителей словами, что до них в любом случае доберутся спасатели, если возникнет такая необходимость, что дорогу для личных нужд можно найти и через лес, что еще немного потерпеть осталось, ведь воду из реки не вычерпать.
Комментарии