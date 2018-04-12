Изысканные вещи способны удовлетворить даже самый взыскательный вкус. В сети магазинов нижнего белья, колгот и домашней одежды "Блис" (Барнаул) знают толк в красоте. А потому здесь всегда модные коллекции, широкий ассортимент от эконом до премиум-класса, а также высокое качество товара.
Не так давно в "Блис" поступила весенняя коллекция белья, а также классических и фэшн-колгот.
В связи с этим компания дарит скидки своим покупателям:
- от 30% до 50% на женское и мужское белье зимней коллекции (широкий ассортимент)
- 30% на хлопковую домашнюю одежду
Компания "Блис" работает на рынке Алтайского края уже более 18 лет и за это время заслужила доверие покупателей и качеством товаров, и внимательным отношением к клиентам. В магазинах сети представлены коллекции итальянского, российского, латвийского, французского нижнего белья, купальников, колгот, одежды для дома и отдыха. Кроме того, всегда в наличии большой выбор корректирующего белья, белья для беременных и кормящих. Можно приобрести и новинку – компрессионное белье.
Сеть магазинов нижнего белья, колгот и домашней одежды "Блис"
Барнаул, ул. Гоголя, 55
ул. Белинского, 12, 2 этаж
ТЦ "Лето", Павловский тракт, 251а, 1 этаж
Телефон: +7 (3852) 63-85-14
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