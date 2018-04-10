Новый пакет санкций против госдолга и госбанков России готовится в Конгрессе США, пишет "Лента.ру" со ссылкой на текст законопроекта, размещенный в базе документов американского парламента.
Законопроект предусматривает введение полного запрета для американских физических и юридических лиц на любые операции с российским госдолгом.
Под санкции попадают бумаги сроком обращения более 14 дней, выпущенные ЦБ, Минфином России или от имени Фонда национального благосостояния.
Запрет также распространяется на облигации Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Банка Москвы, Россельхозбанка, Промсвязьбанка и Внешэкономбанка. С перечисленными госбанками блокируются любые операции. Также запрещаются сделки с их активами.
По данным ЦБ, зарубежным инвесторам принадлежит 34% всех облигаций федерального займа на 2,27 триллиона рублей.
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