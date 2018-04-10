Бывший министр финансов России, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин предложил не отвечать на новые санкции, передает ТАСС.
"Я считаю, что в отношении частного американского бизнеса санкции нецелесообразны, так как бизнес приносит сюда технологии и инвестиции", — заявил Кудрин.
По его мнению, санкции будут ущемлять и российскую экономическую ситуацию и будут непродуктивны.
Кудрин также напомнил слова президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме: "Президент звал все иностранные компании. Введение ответных санкций было бы обманом обещаний, которые он дал".
Минфин США 6 апреля ввел новые санкции против российских компаний, чиновников, государственных менеджеров и бизнесменов. Также готовится новый пакет санкций против госдолга России и госбанков страны.
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