Сотрудники лаборатории нейровизуализации Национальных институтов здоровья США выяснили, что нарушения сна могут спровоцировать развитие болезни Альцгеймера, сообщает МТРК "Мир" со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале PNAS.
Заболевание возникает при повышенном содержании в мозге бета-амилоида, образующего опасные для здоровья бляшки, которые мешают нормальной работе нейронов. Бляшки удаляются лимфатической системой, отвечающей за обмен веществ между мозговой и спинномозговой жидкостью. Эти процессы в организме человека происходят преимущественно во сне. Исследователи пришли к выводу, что при нарушениях сна мозг не может очищаться от бляшек должным образом.
Исследователи провели эксперимент, который показал, что даже одна бессонная ночь увеличивает содержание белка в мозговой жидкости, особенно в правой подкорковой зоне, где находится гиппокамп. Эта область головного мозга человека отвечает за память и участвует в механизме формирования эмоций.
В исследовании приняли участие 20 человек в возрасте от 22 до 72 лет. У 19 из них после бессонной ночи значительно увеличилась, по сравнению с базовым уровнем, концентрация бета-амилоида.
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