После того как 10 апреля официальный курс евро в течение дня вырос почти на 5 рублей, а доллара - на 4 рубля, многие россияне резонно задались вопросом: что происходит с национальной валютой и каково дальнейшее развитие событий. Ну и еще одна дилемма, которая возникает с завидной периодичностью на протяжении последних четырех лет, - менять или нет рубли на иностранные дензнаки сейчас или уже поздно.

Попробуем разобраться в происходящем при помощи эксперта — доцента Финансового университета при Правительстве РФ, директора консалтингового агентства Марии Кулагиной. В первую очередь отметим, что резкий скачок официальных курсов отражает результаты торгов валютой на Московской бирже.

В последний раз более значительное суточное изменение курса евро, чем 10 апреля 2018 года, произошло 17 декабря 2014 года. ЦБ в тот день поднял курс евро сразу на 8,44 руб. — до 84,58 руб. Официальный курс доллара 18 декабря 2014 года повышался сразу на 6,63 руб. Более чем на 4 руб. за день официальный курс доллара в последний раз повышался 27 января 2016 года (+4,04 руб.).

По словам Марии Кулагиной, нынешняя волатильность валютного рынка действительно отчасти напоминает историю 2014-2015 годов. Однако на этот раз она не будет столь явно выраженной. Например, полагает эксперт, доллар может задержаться в коридоре 62-65 рублей, а евро — 78-79 рублей.

Обвал рынка, продолжает аналитик, был ожидаем после 6 апреля, но никто не думал, что это произойдет столь резко: "Всему виной пятничные санкции. "Русал" потерял более 50% от стоимости своих акций, он должен порядка $ 6 млрд Сбербанку, что повлияло на падение его акций вчера на 20%, и сегодня они продолжают падать. В отношении многих руководителей крупных компаний и банков введены санкции".

При этом спрогнозировать с точностью последствия для российской экономики из-за всего произошедшего Мария Кулагина не смогла. "Необходимо посмотреть на дальнейшее развитие событий, решения "Русала" (будет ли он банкротиться), реакцию нашего государства и т.д.", — отметила собеседница.

Самое очевидное, чего точно стоит ждать в ближайшее время, — это рост стоимости турпутевок за границу, так как она напрямую зависит от курса валют, также подорожает и бытовая техника. Поставщики, кстати, уже предупредили ритейлеров о пересмотре отпускных цен на фоне снижения курса рубля. В частности, эту информацию подтвердили в "М.Видео" и "Эльдорадо". Как показал опыт 2014-2015 годов, цены на технику реагируют на ослабление рубля с замедлением и в меньшем объеме.

На вопрос о том, стоит ли сейчас идти покупать доллары, Мария Кулагина ответила следующее: "Я всегда против панических решений! Но объективно, причин к его снижению нет, а вот подрасти он может". Таким образом, решать здесь каждому придется самостоятельно, но не нужно забывать, что если вы в ближайшее время не планируете валютных трат, а также ваш бюджет не имеет прочной финансовой подушки безопасности, связываться с обменниками все-таки не стоит: велик риск "прогореть".

В Барнауле к концу вчерашнего дня доллар можно было продать банку в диапазоне от 60 рублей (Росгосстрах Банк) до 62,75 рубля (БКС). Купить же "зеленый" возможно было от 63,59 рубля (БКС) до 66 рублей (ОТП Банк). Что касается евро, то самый выгодный курс для продажи европейской валюты кредитно-финансовой организации был в БКС (77,5 рубля), наименее выгодный — в Росгосстрах Банке (75 рублей). Что до покупки у банка, здесь в лучшую сторону выделялся все тот же БКС (78,44 рубля). При этом Росгосстрах Банк готов был продать евро барнаульцам за "космический" 81 рубль.

В завершение приведем мнение еще одного эксперта — начальника отдела брокерских операций "РосЕвроБанка" Евгения Волкова. Он полагает, что на данный момент курс рубля полностью зависит от политической конъюнктуры.

"Мы видим, что рост стоимости нефти никак не повлиял на российскую валюту. Пока продолжается политическое противостояние между США и Россией, ситуация на рынке валют остается нестабильной. Сейчас рынок ожидает ответных санкций со стороны правительства РФ. Иностранные инвесторы продают ОФЗ и другие рублевые активы и тут же покупают доллары. Если нервозность не пройдет, то курс доллара преодолеет отметку в 70 рублей. Если здравый смысл возобладает, то можно прогнозировать возвращение торговли пары рубль/доллар к диапазону 59-60", - рассказал Волков. К слову, нефть по итогам вчерашних торгов выросла сразу на 3% — до $70,65 за баррель. Однако российской валюте это все равно не помогло.