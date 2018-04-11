Сотрудники Томского госуниверситета разработают устройство для симуляции прикосновений во время онлайн-игр, сообщает "Русская планета".
Аппарат будет имитировать прикосновения и удары в видеоиграх. Таким образом пользователь будет ощущать взаимодействие с различными виртуальными предметами.
Такое действие будет достигаться различными электрическими импульсами. Сигналы будут воздействовать на конкретные участки кожи, а после поступления в мозг они будут создавать иллюзию прикосновения.
Отмечается, что работать устройство будет автономно, а его вес не будет превышать двух килограмм. Ожидается, что разработка будет готова уже к 2020 году.
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