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Депутаты Госдумы рассказали все, что знают о "ключах шифрования"

, ИА "Амител"
Насколько народные избранники разбираются в законах, которые принимают

Фото: кадр из видео

Русская служба "Би-би-си" опубликовала видео с опросом депутатов Госдумы, которых попросили рассказать простым языком, что такое "ключи шифрования".

Роскомнадзор 6 апреля подал в суд требование заблокировать Telegram в связи с тем, что тот не предоставил ФСБ ключи дешифрования. По "закону Яровой", принятом Госдумой в 2016 году, Telegram должен передать ключи шифрования в 15-дневный срок. Если суд примет сторону Роскомнадзора, то мессенджер на территории России будет заблокирован.

Иными словами, депутатов Госдумы решили проверить на компетентность, а именно — разбираются ли они в законах, за которые сами по несколько раз голосуют. В качестве образца для тестов журналист взял ситуацию, в которой на данный момент оказался мессенджер Telegram.

Владимир Жириновский сравнил ключи шифрования с банковским пин-кодом. Депутат Раиса Кармазина сообщила, что не может дать определенный ответ и пообещала разобраться в вопросе ко второму чтению (впрочем, даже не понятно второе чтение какого закона она имела в виду, поскольку закон был принят в 2016 году). Вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал ключи "желанием соблюсти закон, который действует на территории страны". 

Особенно отличился директор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников, который выступает в качестве эксперта от интернет-отрасли. Он порекомендовал обратиться с таким вопросом к специалистам.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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