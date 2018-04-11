В Кемерово после трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" массово закрываются кинотеатры, рестораны и торговые центры, выжившие в пожаре боятся рассказывать о своем спасении, люди, которых беда обошла стороной, продолжают говорить о пожаре и слухах, а на фоне всего это родственники погибших делят компенсации в миллионы рублей, пишет "Московский комсомолец".
Владельцы двух крупных ТЦ выставили свои здания на продажу. Многие рестораны, кафе, магазины позакрывались, лишив кемеровчан развлечений. Теперь, чтобы получить разрешение на деятельность директорам даже маленьких магазинчиков приходится чуть ли не полностью делать перепланировку. Легче продать помещение или сразу бизнес.
На днях было задымление в школе. Детей всех успели эвакуировать, но запасные входы-выходы оказались снова закрытыми. И система оповещения тоже не сработала.
Некоторые пострадавшие боятся заявлять о том, что они находились в "Зимней вишне" и чудом выжили. Именно на таких людей больше всего грязи выливается. Их обвиняют в том, что они выжили.
После трагедии начали распадаться семьи, в которых погибли дети. Родители принялись обвинять друг друга в том, что не смогли уберечь.
На улице, в кафе, в магазинах, в общественном транспорте разговоры на тему пожара не утихают. Кажется, это не закончится никогда.
С компенсациями в миллионы рублей также не все просто. За детей, которые остались сиротами, развернулась битва между родственниками. В очередь за миллионами стали выстраиваться даже неизвестные ранее родственники. Такие истории в городе рассказывают практически на каждом углу.
12 апреля состоится судебное заседание, где будет оспаривать свой арест глава кемеровского Госстройнадзора Танзилия Комкова. Якобы без подписи этой дамы, не сдавалось в эксплуатацию ни одно здание в Кемерове. Несколько пострадавших готовы в отношении нее подать гражданский иск за причинение морального ущерба. Будут требовать полной конфискации всей недвижимости (семь квартир) в свою пользу.
Более того, теперь еще и разворачивается битва за само здание "Зимней вишни". Группа предпринимателей обратилась с просьбой к властям сохранить помещение. Их возмущает, что сгоревшее строение еще и обязали сносить за их счет. Родственники погибших настаивают на скорейшем сносе напоминания о потере любимых.
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