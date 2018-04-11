За границу в прошлом году выехали на 25% больше россиян, чем в 2016-м. Самыми популярными направлениями стали Турция, Финляндия, Китай, Польша и Германия, пишет "Парламентская газета".
Показатели в сфере международного туризма Комитет Совета Федерации по социальной политике будет фиксировать один раз в полгода. По словам сенатора Игоря Фомина, курирующего в парламенте вопросы туризма, это необходимо для корректировки государственной политики в сфере поддержки отечественного туризма.
Наибольшее число российских туристов в 2017 году зафиксировано в Турции, куда отправились 4,5 миллиона человек.
По мнению Фомина, такой рост объясняется резким снижением цен, на которое пошли власти, отельеры и транспортники страны, чтобы наверстать упущенное после перерыва в чартерном авиасообщении между Россией и Турцией. Но не факт, что такие низкие цены сохранятся надолго.
"Есть такое чувство, что они предлагают цены ниже собственных издержек и не выдержат такой темп", — сказал сенатор.
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