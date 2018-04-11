В Новоалтайске по адресу ул. Прудская, 1а компания несовершеннолетних повредила несколько автомобилей, один из фрагментов их бесчинства запечатлела камера наружного наблюдения, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".
Как отмечается, подростки были в нетрезвом состоянии. Всех задержали и передали полиции.
Комментарии
А можно этих ребят в мой двор? Я бы даже заплатил.
11.04.2018 08:32
- гость -
А можно этих ребят в мой двор? Я бы даже заплатил.
к себе домой пригласи их лучше, г....н
11.04.2018 08:32
- гость -
А можно этих ребят в мой двор? Я бы даже заплатил.
А может в твою квартиру? Если бы сам зарабатывал, такую ерунду не говорил бы.
А может в твою квартиру? Если бы сам зарабатывал, такую ерунду не говорил бы.
Моя квартира никому не мешает. В отличии от драндулетов во дворе.
Моя квартира никому не мешает. В отличии от драндулетов во дворе.
Гундишь тут, вот и повод. Нравится подход?
11.04.2018 08:43
- гость -
а сам боишься?