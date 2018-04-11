На фоне резкого падения курса рубля по отношению к основным мировым валютам производители бытовой техники и электроники могут повысить закупочные цены уже со следующей недели, сообщает "Коммерсант".
В сети "М.Видео" рассказали о планах некоторых производителей увеличить закупочные цены на 5-10%, подчеркнув, что делается все возможное для сохранения текущих розничных цен. В то же время в компании Candy Hoover Group сообщили, что уже разослали предупреждение о том, что будут вынуждены в ближайшее время поднять цены на отгрузки продукции, если курсы валют не вернутся к прежнему уровню.
Впрочем, некоторые эксперты полагают, что обвал рубля в ближайшее время не отразится на розничных ценах на смартфоны и другую электронику.
Курсы евро и доллара по отношению к рублю продолжают расти на фоне новых санкций США. Во вторник, 10 апреля, стоимость евро на Московской бирже превысила 78 рублей впервые с апреля 2016 года, а доллар пробил отметку в 63 рубля.
Комментарии
Так а какой смысл предупреждать об этом. Любой россиянин отлично знает, что электронику в России делать не умеют.
Компания владеет брендами Candy, Rosieres, Hoover, Otsein-Hoover, Helkama-Hoover, Zerowatt, Iberna и Gias, «Вятка». У Candy имеется девять предприятий в Италии, Франции, Испании, Великобритании, России, Чехии, Турции и Китае. Основные направления производства: стиральные и стиральносушильные машины, сушильные машины, посудомоечные машины, холодильники, встраиваемая техника, плиты и пылесосы.
Они как и делали за евро так и делают, так же и отгружают. А "М.Видео" хочет на "волне" рубля еще больше "задрать" цены.
электроникой это никогда не ограничивалось - подоражает всё и процент фальсификатов вырасет.
Налоги и поборы вырастут - надо же кормить свору дармаедов упырей!
многие еще с того раза телики не продали что нахапали