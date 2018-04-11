Министр финансов Антон Силуанов заявил, что скептически относится к увеличению налоговой нагрузки на граждан, а реформа налоговой системы России нужна для того, чтобы вывести бизнес из "серой зоны", передает ТАСС.
"Я, если честно, очень скептически отношусь к увеличению налоговой нагрузки на граждан, считаю, что мы имеем и другие направления совершенствования налоговой системы", — сказал Силуанов.
По его словам, вместо увеличения налога стоит подумать над добровольным увеличением пенсионных и страховых отчислений.
Кроме того, министр рассказал о планах вывести бизнес из "серой зоны", сделав легальное ведение дел выгодным для предпринимателей.
"Мы должны создать такие налоговые условия, где бы улучшилась конкурентоспособность нашей экономики, и эти условия должны быть на пользу тем налогоплательщикам, которые исполняют налоговое законодательство", — подчеркнул министр.
По его словам, нужно создать такие условия, при которых работать в "серой зоне" будет невыгодно.
Ранее вице-премьер Аркадий Дворкович не исключил повышения НДФЛ с текущих 13%. По его словам, если такая мера будет признана целесообразной, то дополнительные доходы бюджета могут направить на образование и здравоохранение.
Комментарии
Еще бы он сказал как что то откладывать с зар.платы 15-16 т.р???
Министр также рассказал о планах вывести бизнес из "серой зоны", создав там невыгодные условия
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Ну создавать невыгодные условия наше правительство умеет.
нет уж спасибо. за последние несколько лет сколько вы раз с пенсией играли?
11.04.2018 08:33
- гость -
"Еще бы он сказал как что то откладывать с зар.платы 15-16 т.р???"
Не придумывайте! По статистике и его ведомства - "Среднемесячная заработная плата в России в номинальном выражении составила 35369 рублей" Вот так!!!.
Может деньги на пенсии, образование, медицину поискать в минфине???