Российский артист Филипп Киркоров в своем Instagram сообщил о том, что на 86-м году жизни скончался болгарский композитор Тончо Русев.
Печальная весть только что ко мне прилетела пришла из Болгарии- не стало Великого Болгарского композитора- ТОНЧО РУСЕВА , он скончался сегодня на 86 году жизни.. Именно он был автором моих первых песен, которые принесли мне первый успех и популярность-"Синдбад-Мореход", о котором мы недавно вспоминали в программе посвящённой Илье Резнику у @maxgalkinru ”СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ", "Днем и Ночью", дуэт с Ани Лорак "Спроси у моря", и конечно же мою самую любимую и дорогую для меня песню, принесшую мне самый большой успех и любовь миллионов поклонников в далеком 1990 году- "ТЫ ТЫ ТЫ"!!!! Спасибо , дорогой ТОНЧО!!! Не верится... ещё же только недавно мы Встречались у ТОНЧО дома в Софии, когда я был с гастролями в родной Болгарии,в сентябре 2017 ... и вот.... думал ли я тогда, что мы с Бедросом его видим в последний раз...? Нет... Усни с миром...... память о тебе и о твоих прекрасных гениальных красивых песнях будет жить в моей памяти и сердце вечно...🎼 Примите искренние соболезнования, все члены его семьи и весь Болгарский народ, которому дороги эти любимые песни, которые украшали болгарскую эстраду столько лет... Очень правильно сказали мои болгарские поклонники : "Днес е много тъжен ден...Всички, които следят моето творчество знаят каква част в него и в живота Ми като приятел и педагог заемаше Великият Тончо Русев. Днес той премина отвъд границата, която разделя нашия и Другия, По-добрия свят. Този безкрайно талантлив човек, с излъчване на доброта и достойнство постигна своята НЕЗАБРАВА чрез музиката си! Вярвам, че ще продължавам аз да свързвам с красотата, която той остави след себе си като никога няма да престана да изпълнявам Вечните му песни!" #тончорусев #загуба #память #великийкомпозитор #болгария #тытыты @fkirkorovbulgaria
"Именно он был автором моих первых песен, которые принесли мне первый успех и популярность: "Синдбад-Мореход" <…> "Днем и ночью", дуэт с Ани Лорак "Спроси у моря" и, конечно же, мою самую любимую и дорогую для меня песню, принесшую мне самый большой успех и любовь миллионов поклонников в далеком 1990 году, — "Ты Ты Ты", — написал певец.
Киркоров также выразил свои соболезнования: "Примите искренние соболезнования, все члены его семьи и весь болгарский народ, которому дороги эти любимые песни, которые украшали болгарскую эстраду столько лет".
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