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Россиян предупредили о распространении паразитов, передающихся через рыбу

, ИА "Амител"
В 2017 году 1,5% исследованных проб рыбы и продуктов ее переработки содержали живые личинки паразитов

Фото: krasfun.ru

Роспотребнадзор предупредил о распространении на территории России паразитов у человека, заражение которыми происходит через необеззараженную рыбу. 

Наиболее распространенными являются описторхоз, клонорхоз, дифиллоботриозы, анизакидозы. Кроме того, существует риск заражения более 20 видами других паразитов через необеззараженную рыбную продукцию.

Описторхоз. Является одним из самых опасных и распространенных паразитарных заболеваний, передающихся через рыбу. Выявляется в ряде европейских стран, странах Юго-Восточной Азии, а также в России.

В 2017 году было выявлено 18775 случаев описторхоза (12,7 случая на 100 тыс. населения России). В Уральском федеральном округе показатель заболеваемости во много раз превышает среднефедеральные значения — в Ханты-Мансийском автономном округе в 20,5 раз, в Ямало-Ненецком автономном округе — в 9,7 раза, в Тюменской области — в 7,1 раза, Курганской области — в 4,5 раза, в Свердловской области — в 1,4 раза.

Заражение человека происходит при употреблении в пищу рыбы семейства карповых: язь, елец, плотва, лещ, линь, красноперка, уклея, гольян, жерех, подуст и других в необеззараженном виде.

Одна из причин сложившейся ситуации по описторхозу в России — сброс необеззараженных сточных вод от возбудителей паразитозов в поверхностные водоемы, а также несоблюдение режима обеззараживания рыбы семейства карповых на рыбоперерабатывающих предприятиях. Заражение человека происходит также через рыбу, добытую путем любительского лова.

Меры личной профилактики просты: варить рыбу в течение 15 минут с момента закипания; жарить в распластанном виде и обязательно в масле до 20 минут; солить: мелкую рыбу в течение 14 дней, крупную (свыше 25 см) в течение 40 суток с добавлением 2 кг соли на 10 кг рыбы. Личинки описторхисов погибают и при низкой температуре (минус 40 градусов в толще рыбы) в течение 7 часов.

Анизакидоз. Это заболевание человека, вызываемое личинками гельминтов, характеризующееся развитием патологического процесса в желудочно-кишечном тракте.

Потенциальными носителями личинок являются представители более 20 семейств промысловых морских рыб, ракообразных и моллюсков, в том числе нототения, скумбрия, тунцы, сардины, кета, горбуша, сельдь, треска, салака, ставрида, пикша, морские окуни, камбала, рыба-сабля, кальмары и другие.

Зараженность морской рыбы личинками анизакид может достигать 100%. Случаи заболевания анизакидозом регистрируются во многих странах Европы, Южной и Северной Америки, Юго-Восточной Азии, реже — на территории России.

Личинки анизакид погибают также путем воздействия низких температур и термической обработки.

Дифиллоботриозы. Это гельминтоз, протекающий с признаками преимущественного поражения желудочно-кишечного тракта и часто сопровождающийся развитием анемии.

В России в 2017 году было выявлено 4217 случаев дифиллоботриоза (2,8 случая на 100 тысяч населения).

Наиболее эндемичными территориями, в которых показатели заболеваемости дифиллоботриозом во много раз превышают среднефедеральные, являются Республика Саха (Якутия) (превышение в 37 раз), Республика Хакасия (в 25 раз), Ненецкий автономный округ (в 27 раз), Ямало-Ненецкий автономный округ (в 13 раз), Красноярский край (в 11,5 раз), Республика Бурятия (в 4 раза), Республика Карелия (в 4 раза), Республика Коми (в 3,8 раза), Пермский край (в 3 раза), Ханты-Мансийский автономный округ (в 3,2 раза).

Основным источником заражения дифиллоботриозом для человека являются не только рыбы, обитающие в пресноводных водоемах: щука, окунь, налим, ерш, судак, а также морские рыбы, которые нерестятся в пресноводных реках: тихоокеанский лосось, горбуша, кета и другие.

В 2017 году 1,5% исследованных проб рыбы и продуктов ее переработки содержали живые личинки паразитов.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

11.04.2018 10:18
Митенька ржевский

Ну что, любители псевдояпонской кухни, не заказать ли вам суши и роллов с глистами, скрученный немытыми после туалета руками?
Приятного аппетита!

0  0
11.04.2018 10:30
- гость -

Митя ты гурман

0  0
11.04.2018 10:35
- гость -


11.04.2018 10:30
- гость -


Специально просит чтобы руки не мыли))

0  0
11.04.2018 10:47
Митенька ржевский

Кушайте, кушайте, не отвлекайесь... килограмм варёного риса, трава и несвежая рыба всего лишь за штукарь- это очень стильно, модно и красиво.

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