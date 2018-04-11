Председатель Сибирского отделения РАН Валентин Пармон пообещал президенту России Владимиру Путину построить в Сибири "Силиконовую тайгу", сообщает ТВ2.
"Абсолютно уверены, что если будет поддержка со стороны правительства, то за десять лет будет создана... Мы не хотим называть "Силиконовая долина", у нас слово "долина" уже занято прилагательным "Золотая долина"... А вот "Силиконовую тайгу" мы в Сибири гарантируем сделать", — заявил Пармон.
По его заверениям, первые объекты в рамках этой инициативы уже могут быть готовы "в ближайшие три-пять лет". Также он сообщил, что "в Сибири интенсивно отрабатывалась схема интенсивного развития как Новосибирского научного центра, так и Томского научного центра".
"Это мы прямо сейчас не решим, но, тем не менее, давайте посмотрим", — ответил Путин.
Пармон также попросил наделить Новосибирский университет таким же статусом, что и МГУ, так как это учебное заведение "входит в тройку лучших госуниверситетов": "Для нас это кузница кадров. И мы хотели бы, чтобы эта кузница работала на Сибирский регион более эффективно".
Комментарии
ОН ЭТО ПАРМЕЗАН ЧТО??? НАКУРИЛСЯ ИГОЛОК ОТ ЁЛОК ЧТО ЛИ? ВОТ ПРЁТ ЕГО ТАК!
ИЛИ ГРИБОВ ОБЪЕЛСЯ!
Государство должно давать возможность людям и предприятиям нормально заниматься трудовой деятельностью, а не финансировать всех желающих начиная с Чубайса ...
Глава Сиб РАН не понимает что такое Силиконовая долина и как она появилась