Фото: vk.com/la_altay
Поиски 29-летнего бийчанина Александра Слюсарева, пропавшего во второй половине марта, ведут волонтеры.
Как сообщили в паблике поискового отряда "Лиза Алерт", местонахождение бийчанина неизвестно с 19 марта.
Приметы пропавшего: рост 175 — 180 сантиметров, телосложение среднее, волосы средние короткие, глаза голубые.
Был одет: черная вязаная шапка, черная куртка с желтыми нашивками, черные штаны, черные ботинки.
Комментарии
А кто знает где местонахождение бийчанина Якубович Илья Артурович?