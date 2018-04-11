Бывший директор ФГУП "Барнаульское протезно-ортопедическое предприятие" признана виновной в неоднократном получении взятки, совершенном с вымогательством, в коммерческом подкупе, а также растрате, сообщает СК по Алтайскому краю.
"В период с 2013 по 2015 год директор предприятия систематически требовала от своих подчиненных сотрудников передачи ей денежных средств в качестве взятки и коммерческого подкупа с их разовых и иных премий, а также сумм ежемесячной доплаты за совмещение должностей", — говорится в сообщении ведомства.
При этом директор, как отмечается, угрожала подчиненным в случае отказа наложением дисциплинарных взысканий, лишением различных видов материального стимулирования, увольнением с работы и воспрепятствованием дальнейшему трудоустройству.
В результате обвиняемая незаконно получила от пяти сотрудниц денежные средства на общую сумму более 580 тысяч рублей. Деньги поступали по указанию директора в созданную и принадлежавшую ей "черную кассу", приходные и расходные операции по которой не отражались в бухгалтерском учете предприятия. Эти деньги использовались по личному усмотрению.
Следствие также выяснило, что директор в указанный период неоднократно совершала хищение вверенных ей денежных средств предприятия на общую сумму более 2 миллионов рублей. Хищение осуществлялось путем растраты по фиктивным документам под видом якобы приобретения на эту сумму материалов для изготовления протезов и ортезов. Также делалось это под видом необоснованного получения надбавки за стаж работы, премий и иных видов материального стимулирования. Кроме того, составлялись фиктивные договоры на выполнение работ ее близким родственником и знакомыми.
Суд признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде 9,5 лет лишения свободы.
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