Фото: vk.com/barneos22
Подробности наезда автомобиля на ограду детского сада, произошедшего ночью 11 апреля в Барнауле, сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД.
По данным Госавтоинспекции, ДТП произошло около 03:15 по адресу: улица Советской Армии, 50а/1.
"Водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2106, допустил столкновение с припаркованным автомобилем Toyota Vitz, после чего совершил наезд на препятствие. Затем водитель скрылся с места ДТП в пешем порядке", — уточнила представитель ГИБДД.
Вскоре была установлена личность водителя, которым оказался мужчина 1986 года рождения. По факту ДТП проводится проверка.
Комментарии
Прибухнул однако парень!!!