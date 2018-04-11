Россияне предпочитают хранить свои сбережения в рублях в виде наличности и вкладов в банках, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование холдинга "Ромир".
По данным холдинга, по состоянию на начало 2018 года доля россиян, которые хранят свои сбережения в рублях, за год не изменилась и осталась на уровне 79%.
Для сравнения: в 2016 году в национальной валюте сбережения держали 88% граждан, а в 2015 году — 80%.
Консервативны россияне и в способах хранения сбережений. Согласно данным исследования, лучшими способами считаются банковский вклад (31%), наличные (30%) и хранение в наличной валюте (17%).
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