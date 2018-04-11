Вертолет рухнул в Хабаровске — в результате трагедии погибли шесть человек, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Собеседник агентства отметил, что все шестеро погибших находились на борту летательного аппарата. Также отмечается, что в результате удара о землю вертолет начал гореть, на место прибыли пожарные.
По информации МЧС, инцидент случился на пустыре в районе улиц Антенная — Хирургическая.
В региональном главке экстренного ведомства отметили, что здания и сооружения в результате ЧП не пострадали.
Также отмечается, что вертолет совершал учебный полет.
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