Появились первые кадры с места падения вертолета в Хабаровске, на которых видна локация и поднимающиеся над местом происшествия клубы густого дыма, сообщает НТВ.
"Короче, вертолет летел, зацепил вот эту вышку в тумане и бахнулся. Сейчас горит, взрывается что-то там. Мы из-за забора... буквально метров 200-250", — рассказывает автор видео.
В районе происшествия низкая облачность и густой туман. Сейчас в Хабаровске идет дождь. Порывы ветра достигают 12 метров в секунду, передает ТАСС.
Пока нет официальной информации о судьбе экипажа вертолета Ми-8. По неподтвержденным данным, на борту вертолета авиакомпании "Восток" находились 8 человек. В СМИ говорят о шести погибших.
В авиакомпании не смогли сообщить о состоянии людей, находившихся на борту вертолета. Руководство компании выехало на место авиакатастрофы, сообщает РИА "Новости".
Ранее сообщалось, что в результате падения вертолета на одну из улиц Хабаровска погибли люди. Известно, что Ми-8 совершил жесткую посадку в районе улиц Антенная — Хирургическая. Здания не получили повреждений. На месте работают сотрудники экстренных служб, прибыли пожарные и врачи. Ведутся следственные действия.
Комментарии
Нет бы сходить и посмотреть может там кто-то уцелел на тот момент.
11.04.2018 11:14
- гость -
череп не жмет, герой? это не дтп. Мало ли что там в вертолете. А если это боевой с полным боекомплектом?