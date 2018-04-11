Фото: "Алтайский спорт"
Совещание руководства ПФЛ с представителями футбольных клубов Сибири прошло 9 апреля в Барнауле. В нем принял участие президент ПФЛ Андрей Соколов, который рассказал о разделении Второй Лиги зоны "Восток" на два поддивизиона, которые будут состоять из клубов Сибири и Дальнего Востока.
По итогам совещания принято предварительное решение о разделении зоны "Восток" на подгруппы "Сибирь" и "Дальний Восток" с сезона 2018—2019. Готовность участвовать в подгруппе "Сибирь" подтвердили "Динамо-Барнаул" (в случае невыхода в ФНЛ), "Чита", "Зенит" и "Иртыш". Команды "Енисей" и "Сибирь" готовы выставить в ПФЛ вторые команды. Готов выступать в ПФЛ в случае разделения ФК "Новокузнецк". Обсуждаются возможности включения в ПФЛ и других команд Кузбасса. Скорее всего, в чемпионате "Сибирь" будут участвовать 8 команд, включая барнаульское "Динамо".
Как сообщил президент ПФЛ Андрей Соколов изданию "Алтайский спорт", компактные территориальные группы позволят меньше времени находиться в разъездах, что, в свою очередь, должно улучшить качество тренировочного процесса и повысить уровень мастерства футболистов. Также реорганизация необходима, чтобы уменьшить финансовые затраты, связанные с переездами в другие города. Сэкономленные таким образом средства пойдут на развитие футбола, а не уйдут из спортивной сферы. Также Андрей Соколов пообещал клубам различные поблажки в плане инфраструктуры.
"Мы готовы идти на какие-то временные послабления, обсуждать их внедрение с РФС, если это необходимо сибирским командам, чтобы участвовать в наших соревнованиях. Никто насильно в ПФЛ не затаскивает. В Сибири есть четыре клуба, которые являются членами ПФЛ, есть клубы ФНЛ, находящиеся на территории Сибирского федерального округа, у которых имеются молодёжные команды, ранее участвовавшие в наших соревнованиях, а сейчас играющие в турнире рангом ниже. Нам необходимо понять, будут ли они играть в нашем турнире в сибирских границах с учётом тех плюсов, которые появляются. До остальных мы просто доводим информацию. Но готовы – при их желании участвовать в соревнованиях ПФЛ – предложить им щадящий механизм допуска в наш турнир. Это укладывается в общий современный государственный подход к развитию территорий. Можно сказать, мы предлагаем целевую программу по поддержке футбола в Сибири в отношении определённых участников, чтобы они нарастили мускулы", — отметил Андрей Соколов.
Разговоры об изменении и реорганизации зоны "Восток" в ПФЛ говорят уже долго. Дело в том, что сейчас на чемпионате выступает всего 6 команд, что является антирекордом среди всех лиг страны. При этом другие алтайские команды новую подгруппу "Сибирь" пополнять не планируют: ни школа имени Алексея Смертина, ни команды Лиги "БРО" не видят финансовой возможности вкладывать свои средства для участия в чемпионате.
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