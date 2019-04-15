Фото: из сети интернет
Некоторые, казалось бы, безобидные привычки и ситуации в жизни одних могут вызвать дикое раздражение у других.
Если утро у вас по каким-то причинам не задалось, лучше не смотрите данную фотоподборку.
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Фото: из сети интернет
Некоторые, казалось бы, безобидные привычки и ситуации в жизни одних могут вызвать дикое раздражение у других.
Если утро у вас по каким-то причинам не задалось, лучше не смотрите данную фотоподборку.
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Комментарии
могут вызвать дикое раздражение у других. новопасид в помощь
только один олень запаркованный вызвал острое неприятие. ну и тесные самолеты.
Кто покупал б/у машину из США, а потом делал химчистку салона, вообще не удивится.
Бред.
Это каким нужно быть эстетом, чтоб тут что то увидеть.
Обычная жизнь.
Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся