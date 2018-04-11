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Меньше солнца: барнаульский тепличный комплекс раскрыл причины "стагнации"

, ИА "Амител"
ОАО "Индустриальный" вырастило в прошлом году почти 10 тысяч тонн овощей, чистая прибыль составила 4 млн рублей

Фото: erofeydv.ru

Барнаульский комплекс "Индустриальный", о грядущей приватизации которого недавно заявили краевые власти, в 2017 году снизил чистую прибыль в 3,5 раза из-за недостатка солнца и устаревших конструкций.

ОАО "Индустриальный", считающееся крупнейшим тепличным хозяйством Сибири, в прошлом году сократило чистую прибыль до 4 млн рублей. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на бухгалтерскую отчетность компании.

Выручка предприятия при этом снизилась на 9,5% и составила 729,5 млн рублей. Одновременно себестоимость продаж увеличилась на 2,4%, превысив 822,5 млн рублей. Кроме того, "Индустриальный" получил в 2017 году убыток от продаж в сумме 93 млн рублей против прибыли почти в 3 млн рублей годом ранее.

Ухудшение финансовых результатов в отчетности объясняется "низкой солнечной активностью в период роста растений (со второй половины января по март 2017 года), что привело к снижению урожайности". Валовое производство овощей в 2017 году сократилось на 936,4 тонны, или на 9,5%, от уровня 2016 года. Таким образом, тепличный комплекс получил 9,86 тыс. тонн овощной продукции.

Напомним, тепличное хозяйство компании занимает 25,65 га, открытый грунт — 48 га. 55% продукции реализуется на территории Алтайского края.

Интересно, что до февраля 2017 года ОАО "Индустриальный" имело иную форму собственности — АКГУП. По данным "СПАРК-Интерфакс", в 2016 году "Индустриальный" выплачивал дивиденды своим акционерам. Всего здесь трудоустроено около 700 человек.

Между тем ранее власти Алтайского края заявили о том, что тепличный комплекс "Индустриальный" будет выставлен на торги. Речь идет о 100% акций ОАО. Пока их стоимость неизвестна. К слову, на долю "Индустриального" приходится около 16% всех овощей, выращиваемых в Сибири. Среди причин выставления актива на продажу называется несколько факторов, в том числе низкая рентабельность и дорогая электроэнергия.

По состоянию на 1 января 2018 года обязательства предприятия составляли 849 млн рублей, из которых 745 млн — кредиты банков. Стоимость имущества оценивается примерно в 1,4 млрд рублей.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

11.04.2018 11:37
Данаец

Жаль. Все идет к тому, что летом не увидим мы нормальных помидоров по 30 руб/кг в их фирменных точках. Они, кстати, даже сейчас нормальные огурцы ровно по 100 руб/кг продают.

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