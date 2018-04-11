Поисковые работы завершены на месте крушения Ми-8 в Хабаровске, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону.
Вертолет авиакомпании "Восток" упал 11 апреля в 11.30 (4.30 мск) в городе на пустыре, в удаленности от построек. На борту находились шесть человек экипажа. Никто не выжил.
"Поисковые работы завершены, Следственный комитет приступил к осмотру места происшествия", — сказал собеседник агентства.
"На пустыре в радиусе одного километра разбросаны обломки вертолета, горит фюзеляж", — сообщает Сибирский центр МЧС.
Как передает ТАСС, пожар на месте падения вертолета Ми-8 в Хабаровске ликвидировали. Продолжают работать спасатели, дежурят врачи скорой помощи.
В Дальневосточном следственном управлении на транспорте сообщили, что ведомство проводит процессуальную проверку по статье 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и правил эксплуатации воздушного транспорта").
По данным местного МЧС, последствия крушения вертолета ликвидируют более 170 человек и свыше 50 единиц техники. Организована работа оперативного штаба Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.
По данным МЧС РФ, на земле разрушений нет.
Ранее сообщалось, что в среду, 11 апреля, в Хабаровске в районе улиц Антенная — Хирургическая на пустыре (антенное поле) совершил жесткую посадку вертолет МИ-8 авиакомпании "Восток". В экстренных службах сообщили, что на борту, по предварительным данным, находились шесть человек.
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