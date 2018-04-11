Фото: vk.com/barneos22
Участок дороги между населенными пунктами Топчиха и Фунтики разрушили паводковые воды, сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22.
"Сегодня ночью размыло трассу Топчиха — Фунтики. Дорогу перекрыли", — отмечает автор заметки.
На фото с места событий видно, что на месте ЧП в буквальном смысле обрушился асфальт. На место прибыла полиция.
Комментарии
Фунтики, Парфеново, Песчаное и еще кучу деревень поменьше отрезало от мира.... Ни хлеба привезти, ни молоко вывезти. (
Интересно как долго будут восстанавливать...
11.04.2018 10:47
Kimi
на молоке протянут долго
Вот так фокус.
11:02
Там молоко в промышленных масштабах. Оно реализуется в город. На эти деньги предприятия существуют. Если его не вывозить - оно пропадет.
Та же история и с мясом...
а пешком его можно пройти этот отрезок?
11:12
Пока можно.
11.04.2018 11:07
Kimi
В принципе мне все равно на чужие сложности.
Предприятия же не захотели взять и укрепить берега заранее. Вложить немного денег и беспрепятственно работать. Им проще каждый год терпеть убытки, пусть так и будет.
кошмар а
11:17
Вы просто совсем не в теме!
Во-первых в этом месте за последние лет 20 - 25 ничего подобного никогда не было.
Во-вторых это трасса краевого значения. И просто так времяночку там соорудить не получится. Это натуральный мост должен быть. А это тендеры подрядчики и тд и тп.
Никто предприятии эти к этому делу просто напросто не допустит. Это краевой уровень.
В-третьих, хватит и того факта что зимой эту трассу чистят как раз эти самые предприятия, своими тракторами на своем топливе, иногда денно и ношно... И никто им это все не компенсировал ни разу...
Лишь прошедшая зима стала исключением с ее безснежием...
эта трасса всегда чищена что правда то правда ..но такого ни когда не было чтоб там топило или подмывало кошмар
11.04.2018 11:26
Kimi
Вот если бы еще денно и ношно воду поотводили, когда топить начало.... цены бы им не было...
11:40
Ну прикольно.
По моему это просто напросто нужно уметь. А там в основном работники с/х хозяйства.
Откуда им знать и уметь как и куда и когда воды талые отводить?
Да еще с такой зимой и весной. Почва промерзшая, в себя ничего не впитывает, а снег тает и вода скапливается. Вот и прорывает там где ей (воде) удобно.
Если б в том месте был нормальный мост, вместо малюсенькой тоненькой трубы для отвода, то этого не случилось бы. Да и трубу чистить надо, наверняка забитая была.
Тоже скажете что это дело тех самых предприятий? Ну прально, оно ж им больше всего нужно.
11.04.2018 11:56
Kimi
нет, это не их дело. но пострадали, согласно вашего поста именно они....