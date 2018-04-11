Возбуждено дело по факту падения вертолета Ми-8 в Хабаровске, сообщается на сайте Дальневосточного управления на транспорте СК РФ.
"Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту падения вертолёта Ми-8 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", — говорится в сообщении ведомства.
В рамках расследования уголовного дела предстоит выяснить все обстоятельства падения вертолета. На месте крушения работает следственно-оперативная группа.
Вертолет авиакомпании "Восток" упал 11 апреля в 11.30 (4.30 мск), погибли шесть человек. По предварительным данным, причиной крушения могли послужить плохие погодные условия — в районе происшествия низкая облачность и густой туман, шел дождь. По сообщениям людей, проживающих в непосредственной близости от места падения, вертолет зацепил антенную вышку и рухнул вниз, после чего загорелся.
Комментарии
Ударился о вышку в тумане. Виноват погибший пилот. Дело закрыто. Мне премию. *ушел в следаки*