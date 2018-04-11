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Дорожники в Барнауле восстанавливают разрушенные колодцы ливневой канализации, сообщили в пресс-центре городской администрации.
В данный момент специалисты муниципального "Автодорстроя" ведут аварийный ремонт трех ливнеприемных колодцев на четной стороне проспекта Ленина напротив Алтайского государственного колледжа.
"Причиной неисправности послужило размытие старой кирпичной кладки колодца. Это одно из самых низких мест на проспекте, куда стекаются потоки воды во время паводка сразу с двух направлений: от улицы Северо-Западной и от моста через железнодорожные пути на Новом рынке", — уточняют в мэрии.
В данный момент специалисты прочистили коллектор, обеспечили водоотвод из ливнеприемников. Кроме того, устанавливаются новые бетонные кольца и будут смонтированы новые плиты перекрытия.
Ранее дождеприемные колодцы в Барнауле восстановили на Комсомольском проспекте и на пересечении проспекта Ленина с улицей Молодежной.
Комментарии
А потоки денег размыли мозг чинуш всех уровней. Задолбали грабить народ!!!!