СК России в своем телеграм-канале сообщил основные версии падения вертолета Ми-8 в Хабаровске в среду, 11 апреля.
"Рассматриваются три основные версии крушения воздушного судна: погодные условия, техническая неисправность судна или ошибка пилотирования", — говорится в сообщении.
После падения Ми-8 сообщалось, что наиболее вероятной причиной могли послужить плохие погодные условия — в районе происшествия низкая облачность и густой туман, шел дождь. По сообщениям людей, проживающих в непосредственной близости от места крушения, вертолет зацепил антенную вышку и рухнул вниз, после чего загорелся.
По факту крушения вертолета в Хабаровске возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
11 апреля около 11 часов 30 минут (местное время) в районе антенного поля по ул. Выборгской в г. Хабаровске произошло крушение выполнявшего учебно-тренировочный полет вертолета МИ-8 авиакомпании "Восток". По данным следствия, на борту находились 6 членов экипажа, которые погибли.
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