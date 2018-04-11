Фото: job-sbu.org
Количество погибших в ДТП на дорогах города Барнаула с начала 2018 года составило 10 человек, что является абсолютным рекордом последних лет по итогам первого квартала. Только за первые три месяца на дорогах столицы Алтайского края погибло больше человек, чем за 12 месяцев прошлого года. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Госавтоинспекции РФ.
Так, в марте, согласно статистике, в ДТП в Барнауле погибли 3 человека. Если брать первый квартал 2018 года, то всего погибло 10 человек, что в три раза больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года, когда погибли 3 человека. Количество раненых увеличилось с 334 в 2017 до 352 в этом году, то есть на 5,4%.
В пресс-службе ГИБДД по городу Барнаулу Amic.ru подтвердили, что, действительно, с начала года в ДТП погибли 10 человек, а также рассказали о всплеске аварий. Сейчас сотрудники ведомства изучают статистику для того, чтобы принять меры для улучшения ситуации.
Как написали активисты в сообществе "Шпиль", уже 9 месяцев подряд показатель по погибшим превышает показатель предыдущего года. При этом общественники проследили результаты первого квартала последних лет:
2018 год — 10 человек
2017 год — 3 человека
2016 год — 10 человек
2015 год — 7 человек
Отметим, что хорошая статистика аварий является одним из результатов участия Барнаула в программе "Безопасные и качественные дороги". За этот год необходимо снизить количество мест (около 30) концентрации ДТП.
Недавно на улице Матросова, отремонтированной в 2017 году по программе БКД, на пешеходном переходе сбили насмерть пенсионерку, скончавшуюся на месте до прибытия скорой помощи.
Комментарии
надо срочно что-то запретить!
всего 10? видя сколько бабок носится поперек трасс кажется цифры явно уменьшены
Эффективность работы Гибдд определяется количеством аварий, пострадавших и смертельных случаев.
10 трупов это хорошая статистика? ого
11.04.2018 11:31
- гость -
медленнее рули глазастик
Причина в том, что, как правильно сказал гость 11.29, власти пытаются постоянно что-то запретить, усилить наказание, но даже Путин сказал, что давить на Россию бесперспективно, так же и с русским народом, давить на него бесполезно, надо договариваться. Поэтому, если власть действительно захочет снизить аварийность на дорогах, то нужно разрабатывать комплексные меры, а не только вводить меры для сбора денег и отдрючивания водителей.
11.04.2018 11:58
- гость -
комплекс мер , например...
Что же так получается,камер по натыкали и стало только хуже,еще раз говорит это что деньги лишь бы собрать с народу,а на безопасность они плевали,да чинуши??
Может вам всем пора вообще съехать с горы по ниже?
Просто камер недостаточно, логично ведь всё.
А если бы ещё сотрудники, не несли дежурство в местах концентрации ДТП. А по кустам с радарами прятались, да за пешеходов штрафы выписывали. Вообще ужас бы творился
11.04.2018 12:04
- гость -комплекс мер , например...
Комплексные решения просто так, например не приведёшь, они разрабатываются разнонаправленными специалистами ... и даже не специалистами, а научными специалистами, о чём в современной России вообще забыли.
Это рекорд
и в чем рекорд?
это "рекорд" или антирекорд...
11.04.2018 12:04
- гость -
например разнерикасамить всех неприкасаемых которые творят на дороге что хотят и ездят под чем хотят