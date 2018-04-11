Фото: дфоут.мвд.рф
Черные ящики разбившегося в Хабаровске вертолета Ми-8 обнаружены, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя ГУ МЧС России по региону.
"Оба ящика найдены", — заявил представитель регионального МЧС.
11 апреля около 11 часов 30 минут (местное время) в районе антенного поля по ул. Выборгской в г. Хабаровске произошло крушение выполнявшего учебно-тренировочный полет вертолета МИ-8 авиакомпании "Восток". По данным следствия, на борту находились 6 членов экипажа, которые погибли.
"Рассматриваются три основные версии крушения воздушного судна: погодные условия, техническая неисправность судна или ошибка пилотирования", — говорится в сообщении СКР.
По факту крушения вертолета в Хабаровске возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
В настоящее время на месте происшествия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасный проезд спецтранспорта сотрудники Хабаровского линейного управления МВД России на транспорте.
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