Поставщик природного газа — ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск" — регулярно проводит рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению фактов вмешательства в узлы учета газа, самовольного подключения к газораспределительным сетям и несанкционированного потребления газа.
Только за первые 3 месяца текущего года было выявлено 11 случаев незаконного подключения. В отношении всех нарушителей были составлены соответствующие акты, материалы переданы в правоохранительные органы. При этом административная ответственность, предполагающая для граждан штрафы в размере от 10 до 15 тысяч рублей, – самый мягкий вариант наказания за самовольное пользование газом, так как правонарушение может быть квалифицировано и как уголовное преступление.
В результате за первый квартал этого года было возбуждено одно уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража), по остальным 10 фактам самовольного пользования газом материалы направлены для привлечения к административной ответственности.
"За 2017 год в Алтайском крае было выявлено 30 несанкционированных подключений. 22 из них – это злостные неплательщики, которым приостановили подачу газа по причине задолженности. Еще в восьми случаях имела место незаконная врезка в газопровод лицами, не имеющими договора поставки газа. В результате 20 человек были привлечены к административной ответственности, два — к уголовной, по остальным делам пока не вынесено судебных решений", — прокомментировала начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей "ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск" филиал в Алтайском крае" Надежда Рогова.
При этом за кражу газа, совершенную из газопровода, Уголовным кодексом предусмотрено суровое наказание: штраф от 100 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы за период от 1 года до 3 лет, либо принудительные работы на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1,5 лет, либо лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до 6 месяцев.
И это еще не все. Кроме административного либо уголовного наказания и возмещения расходов на проведение работ по ликвидации несанкционированного подключения к газовой сети, нарушитель полностью оплачивает незаконно потребленный газ, исходя из мощности оборудования за 3 месяца его круглосуточной работы. Если мощность определить невозможно, то нарушителю придется заплатить в 10 раз больше норматива.
В прошлом году нарушителям суммарно было доначислено 2,34 млн рублей. Десять из них добровольно возместили ущерб поставщику газа на сумму более 395 тысяч рублей, с остальных он будет взыскан в судебном порядке. Если физическое лицо проигнорирует решение суда, то приставы могут ограничить выезд должника за границу, наложить арест на имущество и принудительно его реализовать. Удержание средств будет проводиться с зарплаты, пенсии или иного дохода должника.
"В текущем году значительно активизируются мероприятия по декриминализации потребления газа населением Алтайского края. В настоящее время проводится реорганизация абонентской базы с включением дополнительной информации о потребителях от газораспределительных организаций. Также обновляются регламенты взаимодействия с газораспределительными организациями по проведению совместных оперативно-профилактических мероприятий по выявлению несанкционированного отбора газа и согласованию подключения к газораспределительным сетям и подачи газа во внутридомовую систему газоснабжения многоквартирных домов", — отмечают в ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск".
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