Четверг, 12 Апрель, 10:18

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

А вы посещаете ТРЦ и кинотеатры после трагедии в Кемерово?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 64,06
€ 79,28
414752
9°
Обь
447см +29

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок-2018Дорожный ремонт - 2018Благотворительный марафон "Спасибо за победу!"
Новости

Штраф, возмещение ущерба, лишение свободы: чем грозит кража природного газа

, ИА "Амител"
С начала года в Алтайском крае зафиксировано 11 случаев несанкционированного пользования газом

Поставщик природного газа — ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск" — регулярно проводит рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению фактов вмешательства в узлы учета газа, самовольного подключения к газораспределительным сетям и несанкционированного потребления газа.

Только за первые 3 месяца текущего года было выявлено 11 случаев незаконного подключения. В отношении всех нарушителей были составлены соответствующие акты, материалы переданы в правоохранительные органы. При этом административная ответственность, предполагающая для граждан штрафы в размере от 10 до 15 тысяч рублей, – самый мягкий вариант наказания за самовольное пользование газом, так как правонарушение может быть квалифицировано и как уголовное преступление.

В результате за первый квартал этого года было возбуждено одно уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража), по остальным 10 фактам самовольного пользования газом материалы направлены для привлечения к административной ответственности.

"За 2017 год в Алтайском крае было выявлено 30 несанкционированных подключений. 22 из них – это злостные неплательщики, которым приостановили подачу газа по причине задолженности. Еще в восьми случаях имела место незаконная врезка в газопровод лицами, не имеющими договора поставки газа. В результате 20 человек были привлечены к административной ответственности, два — к уголовной, по остальным делам пока не вынесено судебных решений", — прокомментировала начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей "ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск" филиал в Алтайском крае" Надежда Рогова.

При этом за кражу газа, совершенную из газопровода, Уголовным кодексом предусмотрено суровое наказание: штраф от 100 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы за период от 1 года до 3 лет, либо принудительные работы на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1,5 лет, либо лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до 6 месяцев.

И это еще не все. Кроме административного либо уголовного наказания и возмещения расходов на проведение работ по ликвидации несанкционированного подключения к газовой сети, нарушитель полностью оплачивает незаконно потребленный газ, исходя из мощности оборудования за 3 месяца его круглосуточной работы. Если мощность определить невозможно, то нарушителю придется заплатить в 10 раз больше норматива.

В прошлом году нарушителям суммарно было доначислено 2,34 млн рублей. Десять из них добровольно возместили ущерб поставщику газа на сумму более 395 тысяч рублей, с остальных он будет взыскан в судебном порядке. Если физическое лицо проигнорирует решение суда, то приставы могут ограничить выезд должника за границу, наложить арест на имущество и принудительно его реализовать. Удержание средств будет проводиться с зарплаты, пенсии или иного дохода должника.

"В текущем году значительно активизируются мероприятия по декриминализации потребления газа населением Алтайского края. В настоящее время проводится реорганизация абонентской базы с включением дополнительной информации о потребителях от газораспределительных организаций. Также обновляются регламенты взаимодействия с газораспределительными организациями по проведению совместных оперативно-профилактических мероприятий по выявлению несанкционированного отбора газа и согласованию подключения к газораспределительным сетям и подачи газа во внутридомовую систему газоснабжения многоквартирных домов", — отмечают в ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск".

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

12.04.2018 09:37
- гость -

А Катор и ОАЭ бесплатно своим жителям народное достояние отдает

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
10:13
Мост через реку Ануй восстановлен после паводка в Солонешенском районе 0
10:07
Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП на алтайской трассе 0
09:50
Прямая трансляция ледохода в Барнауле 5
09:41
Молодой мужчина погиб, протаранив стену мясокомбината в алтайском селе 1
09:30
Штраф, возмещение ущерба, лишение свободы: чем грозит кража природного газа 1
09:24
Названы самые прибыльные в России профессии 1
09:15
Более 250 человек погибли в катастрофе Ил-76 в Алжире 0
09:08
Автомобиль Toyota RAV4 насмерть сбил мужчину и женщину в Барнауле 8
09:00
Что такое ортокератология и почему это лечение зрения идеально для детей 1
08:57
УАЗ представил еще более патриотичную версию внедорожника "Патриот" 3
08:45
Цена на нефть Brent превысила $72 за баррель впервые с 2014 года 2
08:31
Учет ущерба от паводка и ликвидацию последствий обсудили в ГУ МЧС по Алтаю 0
08:18
Иск против Трампа намерены подать в Госдуме 29
08:17
От Гагарина до Армстронга: как земляне покоряли космос последние 60 лет 1
08:04
Скидки до 50% и новые коллекции в сети магазинов нижнего белья "БЛИС" 1
07:50
Ежедневник: чем запомнилось в истории 12 апреля 2
07:40
Десять лучших фильмов о космосе 14
07:34
В Барнауле пройдет социальная акция "Стань донором. Спаси жизнь!" 0
07:22
Во всех ТЦ Алтайского края есть нарушения норм противопожарной безопасности 13
07:15
Сеть, торгующая шаурмой в Барнауле, выходит на биржу за сотнями млн рублей 3
07:03
Квартиру с сауной и мраморными столешницами продают в Барнауле за 8,4 млн 5
06:51
Прекрасные покорительницы космоса: самые первые женщины-космонавты 0
06:43
Как стать космонавтом в России и кого никогда не возьмут в эту профессию 8
06:32
Фотографии, которые заставят вас почувствовать себя неуютно 3
06:23
Потепление до +15 и шквалистый ветер придут в Алтайский край 12 апреля 0
06:14
Взгляд из космоса: как выглядят Барнаул и Бийск с высоты МКС 4
06:01
Весна идет – весне дорогу: улицы Барнаула после зимы 7
05:49
Россиянам предложат выбор: или дорогой гроб или бесплатные похороны 4
04:35
Медведев: в ответ на санкции можно запретить в России товары из США 24
03:45
Депутаты Госдумы отчитались о своих доходах: теперь исправляют неточности 0
02:13
Бизнесу попавшего под санкции Олега Дерипаски поможет правительство России 9
01:25
Ученые объяснили невозможность контакта с внеземными цивилизациями 1
00:14
Ученые нашли в Гренландии угрожающую человечеству "темную зону" 0
23:42
Журналисты из России получили ранения при обстреле автобуса в Сирии 1
23:15
Песков прокомментировал Twitter-дипломатию Трампа по Сирии 2
23:01
Медведев: вопрос повышения пенсионного возраста в России назрел 7
22:43
Силуанов назвал "выстрелом в ногу" новые санкции США на госдолг России 1
22:13
Медведев рассказал про свою бабушку, когда его спросили о пенсиях 6
22:05
Медведев: новое правительство сделает новую экономическую политику 0
21:42
Российская молодежь вскоре будет жить и работать по новому закону 1
21:22
Теплые дни и осадки могут осложнить ситуацию с паводком в Алтайском крае 0
21:04
Медведев заявил, что на "прожиточный МРОТ" в стране денег нет 15
20:49
Медведев призвал впервые за 24 года пересмотреть пособие по уходу за детьми 5
20:18
Захарова ответила Трампу на угрозу ракетного удара по Сирии 0
20:01
Песков уточнил дату инаугурации Путина 4
19:41
Курс доллара превысил 65 рублей 2
19:19
Матвиенко: настало время для защиты русского языка от агрессивных нападок 5
19:08
Коротко о главном: дешевеющий рубль, барнаульская Сулима и небезопасные ТЦ
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 11 апреля
18:43
Алтайские власти продолжат выплачивать миллион уезжающим на село врачам 1
18:23
Иск Роскомнадзора против Telegram принят к рассмотрению в Таганском суде 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.