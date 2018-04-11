Фото: из сети интернет
Новая модель джинсовых шорт от американского бренда PrettyLittleThing вызвала недоумение у пользователей Сети. Впервые обратили внимание на джинсы в Twitter.
Пользовательница с ником @fashi0nkiller написала: "Я, конечно, люблю PrettyLittleThing, но ЧТО ЭТО, ЧEРТ ВОЗЬМИ, ТАКОЕ?".
I mean I do love Pretty Little Thing, but WHAT THE HELL ARE THEY 😩😩😩😩 pic.twitter.com/HrpSx5booQ— . (@fashi0nkiller_) 3 апреля 2018 г.
Твит неожиданно для его автора стал вирусным. К обсуждению "недоджинс" подключились тысячи пользователей.
Джинсы по сей день остаются самой популярной частью гардероба большинства людей. Эксперименты с ними всегда в моде. Мы собрали для вас самые смелые из них по этому случаю.
Комментарии
Хорошие.. эмм... шорты)
Только как сделать так, чтобы носили их только те девушки, которым это природой позволено?)
Это красиво смотрится только на женском теле, а сейчас эти джинсы и женоподобные малолетки с "подворотами" напялят
Особенно понравились останки от джинсов
А что , если эта "одежда" просто попала под акцию:" принеси старые джинсы и получи скидку на новые?" А старые просто постирают и - вуаля , модный бренд готов))))) и кучу денег
11.04.2018 11:42
Грантштейн
чё не заходиш суда
"Россиянку осудили за рассказ о насилии в отделе магнитогорской полиции"
там про то как наши суды и следствие работает, наглядно и познавательно.
Пускай носят
Возможно я застрял в 90-х, но просто не представляю мужика, который своей бабе разрешит ходить по улице в стрингах. В принципе я то не против, чтобы чужие бабы ходили в стрингах, пусть ходят
Есть еще ничьи женщины, пусть ходят, кто им запретит?