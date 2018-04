Фото: из сети интернет

Новая модель джинсовых шорт от американского бренда PrettyLittleThing вызвала недоумение у пользователей Сети. Впервые обратили внимание на джинсы в Twitter.

Пользовательница с ником @fashi0nkiller написала: "Я, конечно, люблю PrettyLittleThing, но ЧТО ЭТО, ЧEРТ ВОЗЬМИ, ТАКОЕ?".

I mean I do love Pretty Little Thing, but WHAT THE HELL ARE THEY 😩😩😩😩 pic.twitter.com/HrpSx5booQ