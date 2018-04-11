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Движение ограничено на нескольких участках дорог в трех районах Алтайского края из-за паводка, сообщили в региональной ГИБДД.
"В связи с многочисленным переливом талых вод в Завьяловском, Топчихинском и Бийском районах произошло подтопление участков автомобильных дорог регионального значения", — указывают в Госавтоинспекции.
Подтопления зафиксированы на дорогах:
- Ребриха — Шарчино — Корчино — Завьялово – Леньки — Благовещенка (с 82 по 93 км от Мамонтовского района до с. Добрая Воля), (с 96 по 97 км район с. Добрая Воля);
- Топчиха – Хабазино – Красноярка — Нагорный (отсутствует движение до с. Красноярка). Имеется альтернативный путь объезда по автодороге "Чистюнька – Володарка – причал", не доезжая до с. Володарка (на 19 км поворот налево на существующую автодорогу местного значения, ведущую до с. Красноярка).
- Малоенисейское – Заозерное (до с. Заозерного).
Движение на указанных участках будет восстановлено по мере улучшения обстановки.
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