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Новые правила управления многоквартирными домами предлагают сделать проще

, ИА "Амител"
В Госдуме планируют рассмотреть законопроект в весеннюю сессию

Фото: archdialog.ru

Общественная палата предлагает упростить новые правила управления многоквартирными домами через механизм проведения собраний в формате конференций, пишут "Известия".

В ОП поддержали законопроект, согласно которому жители смогут передавать свой голос соседям-делегатам, но указали на чрезмерно жесткую регламентацию деятельности делегатов. По мнению общественников, статус и срок полномочий делегатов жители вправе определять сами, иначе возможны злоупотребления.

Общественная палата направила в Госдуму заключение на поправки в Жилищный кодекс РФ, которые разрешают проводить собрания жильцов многоквартирного дома не только в традиционной форме (когда каждый голосует за себя или выписывает доверенность конкретному человеку), но и в формате конференций. Последний способ позволяет доверить свою позицию делегату, выбранному из соседей.

По мнению авторов законопроекта, такой подход упростит решение общедомовых вопросов, например, по установке домофона, установке шлагбаума и прочего.

Впрочем, в своем заключении Общественная палата высказала ряд замечаний. Эксперты полагают, что "необходимости в установлении жесткой регламентации деятельности делегатов не существует" (согласно проекту, от трех до семи лет) и нужно разрешить жителям самим определять статус делегатов и срок их полномочий.

Также экспертам ОП не понравился механизм замены или переизбрания делегата: согласно документу, это можно сделать в любой момент, однако для этого нужно провести общее собрание по дому. В заключении отмечается, что такой порядок является "громоздким, обременительным" для граждан. Кроме того, предлагается установить порядок избрания делегатов непосредственно на конференции, если они не были назначены ранее.

По законопроекту число делегатов будут определять сами собственники, но есть правило: один делегат от собственников квартир с этажа, за которого высказались две трети соседей. Если же собственники не избрали делегата, они смогут проголосовать сами. В ОП решили, что такой механизм не очень ясен. К примеру, непонятно, как считаются голоса — по квартирам или по квадратным метрам. Эксперты предлагают использовать общую формулу, по которой собственники голосуют "квадратными метрами": чем больше площадь квартиры, тем весомее голос.

Для экспертов осталось неясным и то, как будет формироваться позиция делегата перед голосованием.

В Госдуме планируют рассмотреть законопроект в весеннюю сессию. "Конечно, есть замечания по механике, мы будем их дорабатывать ко второму чтению, однако концепция всеми экспертами поддерживается", — отметил один из авторов инициативы, депутат Госдумы Александр Сидякин.

По мнению экспертов, для того, чтобы институт конференций заработал, необходимо максимально эффективно обеспечить процедуры назначения и отзыва делегатов, их ответственность и учет мнения собственников, избравших их. Пока что этому мешает несостыковка в проекте. Кандидатов в делегаты избирают соседи по этажу, а утверждаются они на общем собрании. Однако сам документ не обязывает общее собрание учитывать мнение жителей этажа, а потому формально оно может назначить и другого делегата. Если же будет закреплена обязанность общего собрания придерживаться решения собственников квартир на этаже, то тогда роль делегата становится непонятной.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

11.04.2018 13:07
- гость -

Задрали уже реформами, лучше бы порядок в тарифах навели

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