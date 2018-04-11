Барнаулец Герасим Григорьев скончался в больнице в Таиланде. Информацию порталу Amic.ru подтвердили родственники молодого человека.
Напомним, Герасим Григорьев заболел лихорадкой денге (острое трансмиссивное вирусное заболевание - прим. ред.) в Таиланде. Молодой человек повторно переносил вирус.
Состояние барнаульца оценивалось как стабильно тяжелое. Долгое время он находился в коме. Герасима лечили в больнице Таиланда, вывезти пациента в Россию не представлялось возможным — пациент, по словам местных врачей, не перенес бы транспортировку.
Как ранее писал портал Amic.ru, семья Григорьева собирала деньги на лечение Герасима. Родные молодого человека рассказывали, что лечение обходится в 150 тысяч рублей в сутки (80.000ТНБ). В настоящее время у семьи долг перед клиникой почти четыре миллиона рублей.
В Таиланде находится мама барнаульца. В настоящий момент тело сына ей не выдано, сейчас необходимо оплатить долг клинике, где лечили молодого человека.
Комментарии
Господи, страшно то как. Еще и похоронить нельзя пока долг не выплатят. Вот кто виноват в этой ситуации?
Очень, очень жаль((((( родным соболезнования!!! и сил пережить такое горе!
Вот кто виноват в этой ситуации?
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мед. клиника, оказывающая некачественную медицинскую помощь
11.04.2018 11:47
- гость -
дурацкая привычка искать виновных. Почему, кто-то должен быть виноват? Или вы намекаете на те нелестные комменты, в предыдущих новостях?
плохо когда умирают молодые люди(
11.04.2018 11:50
- гость -
Именно на это я и намекаю. Все мы под богом ходим....
11.04.2018 11:52
- гость -
Т.е., прямо заявляете, что виноваты все, кто не дал денег на лечение? Вам с удовольствием перечислю 100р. на лечение головы!
Кто виноват? Пофигизм покойного и виноват! Можно же было вовремя оформить страховку, но... забЫл, забИл, пожалел денег... Причин у пофигизма масса, а результат один - сам в могиле, семья на паперти. Хотя и с могилой - тоже пока большой вопрос...
11.04.2018 11:53
- гость -
Мало что-то 100 рублей то. Ни в санаторий, ни на психотерапевта. Или последние отдаете?
Есть ещё недовольные бесплатной медициной?
11.04.2018 11:57
- гость -
надеюсь, что все не на столько запущено.
Всем недовольным предлагаю сравнить стоимость и качество лечения в Тайланде, Турции, Китае и России. И думать прежде чем туда ехать и тащить маленьких детей.
Денег нет но вы держитесь. Счастья вам и благополучия. ( как то так цитирую по памяти)
11.04.2018 11:57
Кот.Без сапог.
Есть ещё недовольные бесплатной медициной?
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Есть. Я недоволен платной медициной и что?
Виноват, конечно, сам Герасим. Ну или Путин...
"Вот кто виноват в этой ситуации?"
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Думаю, прямо на этот вопрос сложно ответить. Но как вариант - надо быть более патриотичным.
Зачем ехеть и вкладывать свои деньги в экономику Турции, Египта, Таиланда?
Потрать деньги "в этой стране", чтобы потом не жаловаться на то, что обама или путин плохо уложили асфальт на дороге и пришли и нагадили у тебя в подъезде.
Именно ты, читающий сейчас эти строки, в ответе за то, как мы все живем? Везешь свои деньги из страны - будь готов к лихорадкам или тому, что над синайской пустыней твой самолет может неожиданно упасть....
Может, в это и сложно поверить, но есть в стране места, где еще хуже, чем у нас в крае. Кто не верит - хоть раз доберитесь до Москвы поездом, а не самолетом.
И только от нас зависит, станет ли наша страна снова великой.
11.04.2018 12:11
- гость -
вы задолбали со своим "патритизмом"! Что вы строем не ходите и флаг не носите, патриоты, мать вашу!
11.04.2018 12:11
- гость -
есть в стране места, где еще хуже, чем у нас в крае.
Ориентир нужно брать на лучших, а не на худших. Если мой сосед питается овсянкой а я гречкой, это не значит что я живу лучше.
Лихорадка Денге, вполне поддается лечению, если правильно лечить. Видимо, профессионализм врачей клиники ниже профессионализма фельдшеров в далекой деревне.
С платной клиникой можно и нужно судиться!
Страховка бы все равно, не покрыла бы таких расходов.
Родственникам соболезнования.
Наши путриоты в корне отличаются от патриотов. Для примера: Дядька Родину любит. Власть нет. Я не патреот?
Скидываться для выкупа трупа будем?)))))
11.04.2018 12:41
- гость -
сарказм защщитан
"Для примера: Дядька Родину любит. Власть нет. Я не патреот?"
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А может ты либераст латентный?
> мед. клиника, оказывающая некачественную медицинскую помощь
Иногда люди умирают несмотря ни на что. Для тебя наверное это открытие.
О покойных либо/либо.
Поэтому я промолчу.
Ранее все было обсуждено.
ЗЫ
11.04.2018 12:34
Дядька
Опять насинячились ваше преосвященство? Мда... Не бережете вы себя.