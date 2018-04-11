Фото: vk.com/barneos22
Светофор установят на пешеходном переходе в районе остановки "Рабочая" в Барнауле.
В настоящее время здесь производят монтажные и наладочные работы. Об этом сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22.
"На Георгиева, ост. "Рабочая", устанавливают светофор. Ведутся работы", — отмечает автор заметки.
Напомним, что в настоящее время пешеходный переход здесь является нерегулируемым. Решение об установке светофора, очевидно, связано с большим потоком людей и транспорта в этом районе и необходимостью обеспечить безопасность движения.
Комментарии
...в районе остановки "Рабочая"
в рамках негласной идеологии молодого государства с 20-ти летней историей остановки "Рабочая" таки нет вследствии ее идеологически вредного названия
Так то хорошо , но он близко от перекрёстка, будут ли входить все машины свернувшие на Георгиева?
очередной коллапс на перекрестке будет
На участке в 500 метров - от перекрестка Георгиева-50 лет СССР до перекрестка Георгиева-Павловский три светофора?
Зато пешеходы не будут хаотично под колеса выбегать. Ура.
Адовый ад будет.