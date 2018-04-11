Ледоход на Оби: вспоминаем, как это было в Барнауле весной-2017

Ледоход — завораживающее зрелище. Река, освободившаяся от оков льда, и в человеке будит ощущение какой-то непокорённости. Может быть, поэтому сегодня с нетерпением барнаульцы ждут, когда на Оби начнется "настоящий" ледоход.
В ожидании этого события предлагаем вспомнить, как это было в прошлом году. Напомним, в 2017 году подвижки льда в районе Речного вокзала в Барнауле начались в понедельник, 10 апреля, а полную силу ледоход набрал вечером 14 апреля.
В ускоренном времени вы можете увидеть, как последние крупные льдины проплывают под Новым мостом, а поверхность Оби становится все чище.
Добавим, что и в этом году телеканал "Катунь 24" ведет трансляцию ледохода на реке Обь в районе Барнаула и на реке Бия в Бийске. Увидеть ее вы можете и на портале Amic.ru.
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