В Алтайском крае за ночь разлилась река Малая Черемшанка, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".
"Полсадоводства "Трансмашевец-2" (близ деревни Токарево и Белоярск по заринской трассе) затопило", — говорится в паблике.
Многие владельцы дач еще не в курсе происходящего. "У соседей вообще дома наполовину затопило. Мне повезло. У меня дом на высоте. Впечатляет. Надо было пирс строить и спиннинги брать", — говорит автор видео.
"Вот так река Малая Черемшанка поднялась с другой стороны. Она как бы огибает наши дома. Была она очень низкая. Сейчас вода поднялась. Если уровень будет повышаться, то это уже не смешно — начнет подтапливать дома, которые наверху. А соседние дома все в воде", — продолжает владелица дачи в садоводстве.
Женщина показывает дорогу, которую заливает вода: "Мы просто не сможем выбраться. Страшно. Природа. Стихия. Не остановить. Вода поднялась буквально со вчерашнего вечера. Проснулись утром... просто половину бани затопило".
"Я сейчас увеличу. Синее — это крыша соседского туалета. Затопило совсем. Просто жесть. Уровень воды быстро увеличивается. Вода поднималась с бешеной скоростью. Не знаю, как может такая малая речушка, которая находится в низине, так разлиться", — недоумевает автор видео.
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