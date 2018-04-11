Волчицу, которую выставили на продажу на популярном сайте бесплатных объявлений, передали барнаульскому зоопарку. Об этом сообщает Алтайская межрайонная природоохранная прокуратура.
Напомним, жительница Баевского района около трех лет без разрешительных документов содержала у себя на приусадебном участке волчицу. Хищник жил в самодельном вольере, который не отвечал правилам безопасности.
Известно, что волчицу еще щенком привез ее муж с охоты в Чарышском районе. Объявление о продаже хищника хозяйка выложила на барнаульском сайте Avito.
"Продам волчицу, ей три года. Привезли из тайги. Воспитывалась с возраста щенка. Дружелюбная, игривая, понимает команды. Отлично подойдет для случки с лайкой и подобными породами. Торг уместен", — говорилось в сообщении.
В отношении владелицы дикого животного был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.11 КоАП РФ (пользование объектами животного мира без разрешения). Женщине грозит штраф до 1000 рублей.
Известно, что волчица теперь будет жить в барнаульском зоопарке.
"Должностными лицами Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края на специальном транспорте с соблюдением требований безопасности 10.04.2018 волчица перемещена в барнаульский зоопарк "Лесная сказка", где все желающие могут ее обозреть, а также больше узнать о жизни диких животных. Владелец зоопарка занимается оформлением разрешительной документации для последующего содержания животного", — сказано в сообщении ведомства.
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