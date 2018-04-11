Фото: umfc.ru
Житель Барнаула пошел на ложный донос о преступлении, испугавшись гнева своей матери из-за потраченных им денег.
Как сообщили в краевой прокуратуре, горожанин вместе с матерью вносил на банковский счет средства. Таким образом, родственники копили деньги и распоряжались ими по договоренности между собой.
"Однако гражданин снял со своего банковского счета более 100 000 рублей на собственные нужды втайне от матери. Когда женщина попросила снять крупную сумму денег для осуществления ремонта в квартире, выяснилось, что на счете отсутствует более 100 000 рублей. Сын побоялся признаться матери в том, что истратил крупную сумму на развлечения, и заявил о краже денежных средств с его счета в банке", — уточняют обстоятельства преступления в надзорном ведомстве.
Во время суда барнаулец признал свою вину и раскаялся в содеянном. Горожанина приговорили к штрафу в размере 20 000 рублей.
Комментарии
Ой дурак! На развлечения потратил. Сколько-ж ему лет-то?