Депутаты Госдумы планируют рассмотреть в первом чтении законопроект, предлагающий установить черно-желто-белое знамя Российской империи в качестве одного из основных государственных символов, пишет "Парламентская газета".
По мнению автора инициативы, депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева, бело-сине-красный флаг не соответствует статусу России и до сих пор не стал символом, объединяющим большинство граждан.
Парламентарий подчеркнул, что за последние годы Россия укрепила свой статус сверхдержавы, а воссоединение Крыма с Россией и превращение Таможенного союза в крупнейшее евроазиатское межгосударственное объединение вызвали у россиян значительный всплеск патриотических настроений.
Как следует из пояснительной записки к законопроекту, патриотические чувства чаще всего выражаются в использовании гражданами государственной символики во время праздников и в повседневной жизни. Соответственно, общество "как никогда прежде нуждается в государственных символах, знаменующих успех, величие и мощь Российского государства".
Дегтярев отмечает, что многие россияне пренебрегают российским триколором и с большей симпатией относятся к советской символике и красному флагу, к флагу Российской империи либо к флагам национальных республик.
"Несмотря на то, что все вышеперечисленные варианты флагов уважаемы миллионами людей, только один флаг — черно-желто-белый — олицетворяет исключительно победоносную эпоху в российской истории", — подчеркнул депутат.
По его мнению, имперские цвета помогут сплотить абсолютное большинство граждан России вне зависимости от их политических взглядов, национальности и вероисповедания: "Возрождение прежнего государственного флага станет одним из свидетельств начала эпохи восстановления утраченных традиций прошлых веков и укрепления международных позиций России".
Комментарии
Весеннее обострение у человека, ничего скоро пройдет.
Часы на летнее/зимнее время надоело переводить, флаги давайте менять. И ведь за эти партии голосуют...
за последние годы Россия укрепила свой статус сверхдержавы
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Промышленность на уровне чуть ниже плинтуса. Только добыча и продажа ресурсов. Это сверхдержавой называется?
У одного пройдет, у другого начнется. 90 процентов в думке таких. Надо лимит вводить: 2 бестолковых законопроекта и выпроваживать из депутатов пинком в копчик.
Не стоит воспринимать бред этих людишек всерьёз.
У меня такое впечатление, что становится необходимостью в качестве критерия для прохождения в Гос Думу введение идиотен-теста для депутатов.
Боже, что они несут....
Статуса нам пока не хватает, этот флаг поднимать.
только один флаг — черно-желто-белый — олицетворяет исключительно победоносную эпоху в российской истории
ага, особенно русско-японскую победоносную войну ))
Я бы за красный с серпом уже без молота
> По мнению автора инициативы, депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева, бело-сине-красный флаг не соответствует статусу России и до сих пор не стал символом, объединяющим большинство граждан.
Ну имперский-то флаг всяко граждан объединит.
Начинается, фашизация страны...
согласен , надо флаг вернуть красный с пятиконечной звездой.
а это так важно, какой флаг?
Да уже можно сразу красный с пятью звёздами.
эта плюшевая дума совсем чокнулась. шаманы, маму их за ногу. флаг поменяем - жирно заживем. или я сошел с ума, или этот мир.
Орел не имперский
Я так понимаю, все проблемы в стране закончились или благополучно разрешились. Ну, тогда ура что ли....Можно и флаг перекрасить.