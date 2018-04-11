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Знамя Российской империи предлагают сделать государственным флагом России

, ИА "Амител"
По мнению автора инициативы, бело-сине-красный флаг не соответствует статусу России

Фото: getbg.net

Депутаты Госдумы планируют рассмотреть в первом чтении законопроект, предлагающий установить черно-желто-белое знамя Российской империи в качестве одного из основных государственных символов, пишет "Парламентская газета".

По мнению автора инициативы, депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева, бело-сине-красный флаг не соответствует статусу России и до сих пор не стал символом, объединяющим большинство граждан.

Парламентарий подчеркнул, что за последние годы Россия укрепила свой статус сверхдержавы, а воссоединение Крыма с Россией и превращение Таможенного союза в крупнейшее евроазиатское межгосударственное объединение вызвали у россиян значительный всплеск патриотических настроений.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, патриотические чувства чаще всего выражаются в использовании гражданами государственной символики во время праздников и в повседневной жизни. Соответственно, общество "как никогда прежде нуждается в государственных символах, знаменующих успех, величие и мощь Российского государства".

Дегтярев отмечает, что многие россияне пренебрегают российским триколором и с большей симпатией относятся к советской символике и красному флагу, к флагу Российской империи либо к флагам национальных республик.

"Несмотря на то, что все вышеперечисленные варианты флагов уважаемы миллионами людей, только один флаг — черно-желто-белый — олицетворяет исключительно победоносную эпоху в российской истории", — подчеркнул депутат.

По его мнению, имперские цвета помогут сплотить абсолютное большинство граждан России вне зависимости от их политических взглядов, национальности и вероисповедания: "Возрождение прежнего государственного флага станет одним из свидетельств начала эпохи восстановления утраченных традиций прошлых веков и укрепления международных позиций России".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Партнёры

Комментарии

11.04.2018 14:10
- гость -

Весеннее обострение у человека, ничего скоро пройдет.

0  0
11.04.2018 14:19
- гость -

Часы на летнее/зимнее время надоело переводить, флаги давайте менять. И ведь за эти партии голосуют...

0  0
11.04.2018 14:21
- гость -

за последние годы Россия укрепила свой статус сверхдержавы
------------

Промышленность на уровне чуть ниже плинтуса. Только добыча и продажа ресурсов. Это сверхдержавой называется?

0  0
11.04.2018 14:21
- гость -

У одного пройдет, у другого начнется. 90 процентов в думке таких. Надо лимит вводить: 2 бестолковых законопроекта и выпроваживать из депутатов пинком в копчик.

0  0
11.04.2018 14:24
- гость -

Не стоит воспринимать бред этих людишек всерьёз.

0  0
11.04.2018 14:24
Грантштейн

У меня такое впечатление, что становится необходимостью в качестве критерия для прохождения в Гос Думу введение идиотен-теста для депутатов.
Боже, что они несут....

0  0
11.04.2018 14:32
4ugun

Статуса нам пока не хватает, этот флаг поднимать.

0  0
11.04.2018 14:37
- гость -

только один флаг — черно-желто-белый — олицетворяет исключительно победоносную эпоху в российской истории

ага, особенно русско-японскую победоносную войну ))

0  0
11.04.2018 14:38
- гость -

Я бы за красный с серпом уже без молота

0  0
11.04.2018 14:40
Евгений

> По мнению автора инициативы, депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева, бело-сине-красный флаг не соответствует статусу России и до сих пор не стал символом, объединяющим большинство граждан.

Ну имперский-то флаг всяко граждан объединит.

Начинается, фашизация страны...

0  0
11.04.2018 14:41
точный

согласен , надо флаг вернуть красный с пятиконечной звездой.

0  0
11.04.2018 14:58
- гость -

а это так важно, какой флаг?

0  0
11.04.2018 14:58
- гость -

Да уже можно сразу красный с пятью звёздами.

0  0
11.04.2018 15:00
- гость -

эта плюшевая дума совсем чокнулась. шаманы, маму их за ногу. флаг поменяем - жирно заживем. или я сошел с ума, или этот мир.

0  0
11.04.2018 15:34
Filin

Орел не имперский

0  0
11.04.2018 15:42
Гость. Просто гость.

Я так понимаю, все проблемы в стране закончились или благополучно разрешились. Ну, тогда ура что ли....Можно и флаг перекрасить.

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