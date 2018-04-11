В Барнауле в микрорайоне Затон созданы запасы продовольствия на случай возникновения чрезвычайной ситуации во время весеннего половодья, сообщается на официальном сайте столицы Алтайского края.
"Продуктовые магазины, с которыми заключены соглашения на поставку, создали запасы продовольствия и товаров первой необходимости на 14 дней, исходя из нормативов потребления в сутки", — говорится в сообщении.
Наличие запасов проверили специалисты комитета по развитию предпринимательства и потребительскому рынку администраций Центрального района и Барнаула. Чиновники накануне посетили все основные магазины Затона по поручению главы города Сергея Дугина.
Отмечается, что магазины подошли к грядущей волне паводка со всей ответственностью. Так, на складе хранятся запасы муки, различных круп, макарон, чая, питьевой воды, спичек, мыла и других необходимых товаров.
Продуктовые точки расположены на возвышенных местах, поэтому вероятность их затопления минимальная.
Комментарии
Да у них у всех лодки есть! Ещё пару лет и они по большой воде будут на перекрёсток Попова и Павловского тракта заплывать.
Ну, Затон, держись )))