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Ученые РАН оценили призыв Путина о повышении финансирования науки на 50%

, ИА "Амител"
Ученые боятся, что до них в действительности дойдет очень малая часть, за которую взвалят бремя отчетности

Фото: citifox.ru

Президент России Владимир Путин на совместном заседании президиума Российской академии наук и ученого совета национального исследовательского центра "Курчатовский институт" заявил, что финансирование науки должно быть увеличено в полтора раза, передает ТАСС.

Ученые уверены, что такое увеличение бюджета не будет способствовать развитию отечественной науки, а лишь "бесплатно" усугубит положение дел в отечественной науке. В частности, замдиректора Института славяноведения РАН, ведущий научный сотрудник ВШЭ, профессор Федор Успенский в эфире НСН рассказал, что этого недостаточно.

"Боюсь, что эти средства не дойдут до реально работающих исследователей. Боюсь, что они будут проходить такие бюрократические фильтры, созданные самим же государством, что до ученых в действительности дойдет очень малая часть. Да еще и за нее на них взвалят бремя отчетности, которая и так растет с каждым месяцем. А будет только хуже, если повысят в полтора раза. Но наука все равно нуждается в деньгах. Хоть так, что делать...", — отметил Успенский.

В своей речи Путин подчеркнул, что Россия должна укреплять свои позиции в мире по многим направлениям науки. Также стране вскоре предстоит совершить кардинальный шаг вперед в области геномных исследований.

Успенский согласился с президентом, однако призвал разграничивать гуманитарные области знания и технические, требующие больших вложений: "Путину было бы лучше сказать о такой простой вещи: одно дело филолог, у которого есть бумаги и ручка, а другое человек, занимающийся геномными исследованиями, который намертво связан с препаратами, оборудованием, экономикой науки. Здесь надо давать максимум свобод, льгот. Здесь надо строить менеджмент науки, который был бы построен на доверии ученым, а не как сейчас, на недоверии".

Путин в своей речи также отметил, что усиленное финансирование должны получать те научные организации, которые добиваются конкретных, значимых результатов. А вознаграждение ученых должно быть организовано по принципу результативности работы.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

11.04.2018 15:14
- гость -

интересно за счет чего? медицины?

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11.04.2018 15:27
- гость -

Соколово и роснаны уже карманы растопырили.

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